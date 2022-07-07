شرطة أبوظبي تعزّز الوعي المروري لسائقي «الدليفري»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت شرطة أبوظبي محاضرة توعية لسائقي درّاجات توصيل الطلبات «الدليفري» في مدينة العين، حول النقاط المرورية وتحسين سلوكيات قائدي الدراجات النارية.

وأكد رئيس قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالعين التابع لإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع، المقدم الدكتور فايز السبيعي، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز سلامة هذه الفئة من مستخدمي الطريق من خلال محاضرة توعية ركزت على توضيح مسببات الحوادث بعدم الانتباه والسرعة الزائدة.

ونصح السائقين بضرورة اتباع أنظمة وقوانين المرور تجنباً للمخالفات وحجز المركبات وحفاظاً على سلامة الجميع، مؤكداً استمرارية البرامج الخدمية للنقاط المرورية ومخاطبة السائقين بلغتهم الأم لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشدد المحاضر محمد تيمور من شرطة أبوظبي، على أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور وضرورة التقيد بالسرعات المحددة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

ويركز برنامج تخفيض النقاط المرورية على توعية السائقين بالقيادة الآمنة، وتعريفهم بكيفية التعامل مع النقاط المرورية وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم تفادياً لسحب رخص القيادة منهم.

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