بلدية عجمان تنجز 70 كيلومتراً طرقاً جديدة خلال عام

المصدر: مينا غالي - عجمان

كشف التقرير الإحصائي الصادر عن بلدية عجمان، أخيراً، عن إنجاز 70 كيلومتراً طرقاً جديدة في الإمارة خلال العام الماضي، ليصل طول الطرق في الإمارة بنهاية العام الماضي إلى 1879.8 كيلومتراً، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 87 كيلومتراً في العام الأسبق، و39 كيلومتراً في 2019.

ووفقاً للتقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، تم إجراء 968 عملية صيانة تصحيحية لمنظومة الطرق العام الماضي، كما تم إجراء 16 عملية صيانة وقائية، بينما بلغ عدد المداخل الرئيسة في الإمارة 12 مدخلاً.

وأوضح التقرير أنه تمت زيادة عدد ممرات المشاة في الإمارة لتصبح 148 ممراً، بزيادة أربعة ممرات، فيما تمت إضافة جسرين جديدين للسيارات، في الوقت الذي بلغ فيه عدد جسور المشاة 15 جسراً، فيما بلغ عدد التقاطعات المطورة 28 تقاطعاً.

ولفت التقرير إلى أن أطوال الطرق المسفلتة في الإمارة ارتفع لـ999 كيلومتراً بزيادة 71 كيلومتراً على 2020، مشيراً إلى أن عدد المواقف الخاضعة للرسوم ارتفع لـ17 ألفاً و267 موقفاً، بزيادة 2937 موقفاً على العام الأسبق، كما تلقت البلدية 2513 طلب استئجار موقف، وأصدرت 272 بطاقة مواقف.

وأضاف أن شبكة الصرف المطري بلغت 148 ألفاً و168 كيلومتراً، بزيادة ستة كيلومترات على 2020، فيما بلغ عدد محطات ضخ مياه الأمطار 28 محطة، وارتفع عدد تصاريح تصريف المياه الجوفية إلى 276 تصريحاً.

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