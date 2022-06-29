شرطة الشارقة تحذر من تداول «فيديو» لجريمة قتل امرأة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

طالبت القيادة العامة لشرطة الشارقة بعدم تداول صور ومقاطع فيديو لحادث القتل الذي راحت ضحيته امرأة (عربية) كانت تقيم في إحدى مناطق إمارة الشارقة، والذي تم الإعلان عن تفاصيله قبل أيام، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال التصرف غير المسؤول الذي لا يكترث بالحالة النفسية لعائلة المغدورة، ويتنافى مع القيم الإنسانية في المجتمع.

وحذرت شرطة الشارقة من نشر أو تداول المادة المصورة لتلك الحادثة أو أي حادث آخر قد يتعرض له أفراد المجتمع؛ لما في ذلك من تبعات، وما يثيره من بلبلة ومخاوف، ونشر مشاهد العنف، مؤكدة على وعي المجتمع والتزامه بضوابط القانون.

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