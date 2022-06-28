"أراضي عجمان" تطلق تطبيقاً ذكياً يتيح إنهاء المعاملات دون الرجوع للدائرة

المصدر: عجمان - مينا غالي

أكد رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أن عجمان في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، حققت طفرة رقمية استثنائية على مستوى منظومة العمل الحكومي ونجحت في تطوير بنيتها التحتية وحققت مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية مما جعلها من أكثر الوجهات استقطاباً للمستثمرين ورواد الأعمال وواحدة من أفضل المدن ملاءمة للعيش والعمل.

جاء ذلك خلال إطلاق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تطبيقها الذكي AjmanRE حيث أشاد سموه بجودة وكفاءة التطبيق وجهود فريق العمل الذي أشرف على إنجاز المشروع منوهاً بالأداء الرقمي المتطور وتأثيره الإيجابي على مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد أن الدائرة تعمل جاهدة في سبيل تعزيز منظومتها الرقمية وتطوير أدائها المؤسسي بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة ويتلاءم مع احتياجات وتطلعات متعامليها وشركائها الاستراتيجيين، حيث وجه بضرورة الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانات الرقمية التي تتوفر عليها الدائرة واستخدام التكنولوجيا من أجل الارتقاء بأساليب العمل وتقديم حلول مبتكرة وخدمات متكاملة للمتعاملين.

كما استمع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي لشرح وافٍ من مدير إدارة الخدمات المساندة فاطمة الشحي، حول مميزات وخصائص التطبيق الذكي والخدمات المتاحة من خلاله والتي صممت وفق معايير تقنية عالمية بهدف التسهيل على المتعاملين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكل دقة وسهولة.

ومن جانبه أوضح مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري المهندس عمر بن عمير المهيري، أن إطلاق التطبيق الذكي يأتي في إطار الخطة التطويرية للدائرة الرامية إلى توفير تجربة ذكية متكاملة للمتعاملين و تزويدهم بباقة واسعة من الخدمات ذات قيمة عالية وكفاءة متناهية، موضحاً أنه بات بإمكان متعاملي الدائرة إتمام معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة وذلك من خلال تحميل التطبيق الذكي المتوفر حالياً على منصتي PlayStore و Apple Store ، والاستفادة من مزاياه الرائعة كخاصية "الدردشة الفورية" و خدمة عجمان مباشر بالإضافة إلى خدمة الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر وخدمات أخرى على غرار خدمتي "تسجيل عقار جديد " و"تسجيل مبدئي لبيع وحدة عقارية "فضلاً عن خدمات "تسجيل نهائي لبيع وحدة عقارية" و" تسجيل الرهن " و" تسجيل فك رهن " و" تسجيل دمج أو فرز لعقار لذات المالك" ، كما بات بإمكان المتعاملين إصدار بطاقة مزاولة نشاط عقاري وإتمام خدمة "تجديد بطاقة مزاولة نشاط عقاري" مباشرة من خلال التطبيق بكل سرعة وسهولة.

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