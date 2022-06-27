تخصيص المسلخ الآلي في ميناء زايد لطلب الأضاحي إلكترونياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قررت بلدية مدينة أبوظبي تخصيص المسلخ الآلي في منطقة ميناء زايد لطلب الأضاحي عبر التطبيقات الإلكترونية، وأضاحي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، دون استقبال الجمهور، وذلك بهدف الحفاظ على جودة الخدمات المعتادة المقدمة من بلدية مدينة أبوظبي، وذلك نظراً للأعمال التطويرية والإنشائية في منطقة ميناء زايد، وحفاظاً على انسيابية حركة السير عند مداخل ومخارج منطقة الميناء، وتفادياً لتأخير تجهيز الذبائح للمضحين في عيد الأضحى.

ودعت البلدية المضحين الراغبين في التوجه إلى المسالخ بأنفسهم لتجهيز أضحياتهم إلى زيارة المسالخ الأخرى المجهزة لاستقبالهم، لافتة إلى تخصيص مسالخ بني ياس، والوثبة، والشهامة، لاستقبال المضحين.

وأكدت حرصها على تقديم الخدمات للجمهور بالكفاءة نفسها والجودة المعهودة، لافتة إلى أنها عملت عند بدء الأعمال التطويرية والإنشائية بمنطقة ميناء زايد، وعقب إغلاق مسلخ الجمهور، على نقل جميع خدمات ذبح وسلخ وتجهيز الذبائح إلى المسلخ الآلي، إلا أنه نظراً لما يشهده عيد الأضحى من إقبال كثيف من جمهور المضحين على المسالخ، حرصت على تخصيص المسلخ الآلي في منطقة ميناء زايد لطلب الأضاحي عبر التطبيقات الإلكترونية، تفادياً لأي تأخير.

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