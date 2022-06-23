بلدية رأس الخيمة تبدأ تركيب 66 ألف لوحة ترقيم ضمن مشروع العنونة والإرشاد المكاني

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن إطلاق أعمال تركيب لوحات ترقيم المباني لنظام العنونة لإمارة رأس الخيمة ضمن مشروع العنونة والإرشاد المكاني وذلك بالشراكة مع هيئة الموارد العامة التي تتولى من خلال مصنع الأرقام مسؤولية طباعة وإنتاج اللوحات، حيث تعتبر أحد أوجه الشراكة الناجحة والهامة بين دائرة بلدية رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة في رأس الخيمة بما يعزز التعاون ويخدم تطور الإمارة ويدفعها نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وقال مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، منذر الزعابي، أن البلدية ستبدأ تركيب لوحات ترقيم المباني خلال شهر يونيو الجاري بدءاً من القطاع رقم أربعة والذي يشمل مدينة خليفة بن زايد ومدينة صقر بن محمد والظيت والخران والعرقوب والفلية، وعوافي والقرم وخزام والقصيدات والندية، وتابع وسيأتي تركيب لوحات باقي مناطق الإمارة حسب الجدول الزمني المخطط.

وأوضح أن النظام الجديد هو نظام مبسط وسهل الاستخدام من قِبل الجمهور والزوار والسياح، كما أنه يطبق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويعتمد النظام على ترقيم متسلسل للمباني وإذ يسهل النظام الوصول إلى المواقع من خلال رقم المبنى العنوان، ولفت إلى أنه تم تدشين جميع بيانات نظام العنوان ضمن تطبيقات وبرامج الملاحة الذي يسهل الوصول إلى الوجهة المطلوبة من خلال رقم المبنى.

ومن جهتها أشارت مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية المهندسة عائشة سيف الشحي إلى أن مخرجات المشروع ستكون بادية للعيان وذلك بتثبيت وتركيب 66 ألف لوحة حسب التصاميم والمعايير للنظام الجديد لكل مناطق الإمارة.

وأكد مركز نظم المعلومات الجغرافية على أنه سيكون هناك تنظيم حملات توعوية مكثفة للجمهور بمختلف الشرائح تكون مصاحبة لتنفيذ المشروع، كما نشجع الجمهور على التعاون مع الشركة العاملة في تركيب اللوحات للوصول إلى الخدمة الأمثل، وعدم التردد في التواصل مع الدائرة في حال وجود أي استفسارات.

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