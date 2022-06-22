«دفاع مدني أبوظبي» تحذر من ترك أنابيب الغاز معرّضة للشمس

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أهمية فحص أنابيب توصيل الغاز وعدم ترك أسطوانات الغاز معرضة لأشعة الشمس المباشرة، ووضع الأسطوانة خارج المطبخ لتوفير تهوية طبيعية كافية.

وأطلقت الهيئة حملة «وقايتكم غايتنا» للتوعية بأهمية المحافظة على اشتراطات الوقاية والسلامة ومسببات الحرائق وتعزيز التدابير الاحترازية لتفادي مخاطرها.

وتتضمن الحملة نشر التوعية الوقائية عبر منصات الهيئة والشركاء الاستراتيجيين للتواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام لتعزيز اشتراطات الوقاية والسلامة للمجتمع.

وحثت الهيئة على ضرورة المشاركة المجتمعية والتعاون في تعزيز الوقاية والالتزام بالإرشادات لتعزيز مستويات الحماية للمساكن ومختلف المنشآت، ودعت أصحاب المنازل والمحال التجارية إلى اعتماد التوصيلات والأجهزة الكهربائية والأسلاك ذات الجودة والكفاءة العالية. وحذرت من مخاطر حرائق المركبات صيفاً وضرورة صيانة المركبة بشكل عام وفحص نظام تبريد المحرك، وإغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام، لمنع التسرب وتفادي خطر الاشتعال، والتأكد من عدم ترك مواد قابلة للاشتعال في المركبة والاحتفاظ بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات أولية بشكل دائم بالمركبة.

كما أطلقت الهيئة حملة توعية صيفية للحد من الحوادث في المراسي البحرية، وذلك بالتعاون والشراكة مع «أبوظبي البحرية»، بهدف التعريف بالمخاطر وسبل التعامل معها وكيفية إخلاء المراسي، للعاملين والمشغلين، وتقديم النصائح والإرشادات حول السلامة، إلى جانب توضيح أنواع طفايات الحريق وطرق استخدامها.

وأكد مدير عام الهيئة، العميد محمد إبراهيم العامري، أن الحملة المشتركة تأتي بهدف تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ إجراءات وتدابير السلامة اللازمة ونشرها للعاملين والمشغلين بالمراسي ولملاك اليخوت والقوارب وفرق الاستجابة التابعة للهيئة.

وتتضمن الحملة نشر مواد مرئية في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول إرشادات استخدام معدات مكافحة الحرائق في المراسي للتدريب العملي على التعامل مع حادث حريق في مرسى قصر الإمارات ومرسى السعديات.

وتشمل مواد مرئية توعوية حول محاكاة عملية استخدام طفاية الحريق في عوامة بحرية، والتوعية باشتراطات الوقاية والسلامة العامة.

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