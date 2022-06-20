شرطة الشارقة توظف «الدرون» في خفض زمن الاستجابة للحوادث

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اطلع قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، على تجربة إطلاق منصة خاصة بطائرة الدرون «بدون طيار» بمقر القيادة، بهدف تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خفض زمن الاستجابة للحوادث والبلاغات الأمنية.

جاء ذلك بحضور نائب القائد العام، العميد عبدالله مبارك بن عامر، ومديري العموم والإدارات ذات الاختصاص، ووفد من مؤسسة الإمارات للاتصالات يضم مدير مبيعات الحكومة، علي المنصوري، ومدير تطوير الأعمال، حمد الحمادي، ومدير المبيعات الحكومية في الإمارات الشمالية، محمد الزرعوني.

وأكد اللواء الشامسي أن هذه المنظومة من أفضل الأنظمة المتقدمة في قطاع الطائرات بدون طيار، ومن المخطط استخدامها لأغراض أمنية وغيرها من مهام تخدم سلامة ومصلحة المجتمع، وهي ترجمة واضحة لرؤية دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن مئويتها 2071.

وكشف رئيس قسم العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم محمد رحمه الغزال، عن مضمون المبادرة التي تم إطلاقها، والمتمثلة في تجربة واقعية لإطلاق منصة خاصة لطائرات الدرون (بدون طيار) لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية المختلفة، مستعرضاً آلية استخدامها ومواصفاتها الفنية المبتكرة التي تخدم العمل الشرطي والأمني دون تدخل بشري.

وأفاد الغزال بأن طائرة الدرون تعتمد في عملها على ربطها بنظام إدارة البلاغات، انطلاقاً من موقعها في عدد من المناطق الحيوية بالإمارة من خلال نظام خاص تابع لغرفة العمليات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى منطقة البلاغ.

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