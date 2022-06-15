سائقو مركبات الأجرة في دبي يقيّمون الركاب

المصدر: هنادي أبو نعمة ■ دبي

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأن نظام تقديم الملاحظات والشكاوى الخاص بمركبات الأجرة يسمح بتقييم الركاب والسائقين لبعضهم البعض بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم بشكل متساوٍ، في وقت أكد فيه سائقو مركبات أجرة لـ«الإمارات اليوم» أن تقييمهم للركاب يشجعهم على تقديم أفضل مستوى من الخدمة لأنه يشعرهم باحترامهم أثناء القيام بعملهم، كما يؤكد لهم أن حقهم محفوظ في حال التطاول عليهم من قبل بعض العملاء غير الملتزمين بالسلوك والآداب العامة.

وقال سائق إن تجهيز مركبات الأجرة بعدد من التقنيات المتطورة وعلى رأسها وجود كاميرات داخل المركبة، أسهم في المحافظة على حقوق السائق في حال تعرضه لاتهامات غير صحيحة من قبل ركاب، مشيراً إلى أنه قبل ذلك كان الأمر يتطلب إجراءات كثيرة للتحقق من صحة كلام الراكب وفي بعض الأحيان لم يكن يتوفر الدليل القاطع على عدم صحته.

وتتضمن النقاط التي يتم على أساسها تقييم الراكب لسائق مركبة الأجرة، طريقة التعامل اللائق والودود مع السائق وعدم التعدي عليه بألفاظ غير مناسبة، وكذلك المحافظة على نظافة المركبة وعدم التسبب باتساخها أو تلف أي من مرافقها، بالإضافة إلى الالتزام بدفع رسوم الخدمة كاملة ومن دون أي مشكلات. ويقيّم السائقون الركاب على مقياس من 1 إلى 5، كما بإمكانهم الإدلاء بتعليقات لقراءتها من قبل سائقين آخرين، الأمر الذي يؤدي إلى عدم قبول السائق لطلب الحجز من قبل العملاء الحاصلين على تقييمات متدنية.

في حين أكد عملاء لمركبات الأجرة في دبي أنه يتم تقييمهم من قبل سائقين عند استقلالهم المركبات المحجوزة عبر نظام «هلا» للحجز الإلكتروني، تماماً مثلما يسمح للركاب بتقييم السائق وخدمة النقل بالتاكسي.

وأكد ركاب لمركبات أجرة محمد سعيد وعلي ممدوح ويوسف خليل أن نظام الخدمة الذي يكفل حصول جميع الأطراف على حقوقهم، يتسق مع المستوى المتحضر والعالي الجودة الذي تتسم به الخدمات المقدمة في قطاع النقل في إمارة دبي بشكل عام. وتابعوا أن هناك تحسناً ملحوظاً في مستوى سلوك وأداء سائقي مركبات الأجرة في الإمارة، وأنه ازداد التطور والتحسن بفضل التحسينات والمشروعات التي طبقتها الهيئة لتطوير خدمات النقل العام عبر السنوات الماضية.

فيما اقترح ركاب آخرون عمران أحمد ومحمود جميل وجود آلية للتأكد من صحة التقييم الذي يقوم به السائق، وأكد راكب فضل عدم نشر اسمه أنه تفاجأ بحصوله على تقييم متدن لسبب يجهله، مرجحاً أنه ربما يعود لطلبه وإصراره على السائق أن يضع الكمامة بشكل كامل.

• السائقون يقيّمون الركاب على مقياس من 1 إلى 5 وبإمكانهم تدوين تعليقات لقراءتها من قبل سائقين آخرين.

خدمات رقمية

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الخدمات الرقمية لتطوير قطاع مركبات الأجرة، من بينها مبادرة «تك تاكسي» التي تضمنت توفير «واي فاي» مجاناً في جميع مركبات الأجرة، والتي يمكن للمتعامل من خلال هاتفه الذكي استخدامها عبر شبكة WI-FI UAE، ومن ثم استخدام الرابط (www.taxiconnect.ae) لكي يحصل على عدة خدمات رقمية منها التواصل مع السائق بترجمة فورية للغة الراكب إلى اللغة التي يختارها السائق وتظهر أمامه على شاشة العدّاد.

ويمكن للراكب من خلال «تك تاكسي» الاطلاع على مسار رحلته من خلال خريطة يمكنه إرسالها لذويه لمعرفة موقعه، إلى جانب خيار يوضح للراكب أسعار العملات ليتمكن من دفع تعرفة مركبة الأجرة بالقيمة السوقية الحالية للدرهم مقارنة بعملة المتعامل، فضلاً عن توفر مقياس السعادة ومدى رضاه عن الخدمة، إضافة إلى خيار آخر يمكّنه من تقييم أداء وسلوك السائق من خلال اطلاعه على ملف قائد المركبة.



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