شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري للطلبة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عززت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي ثقافة السلامة المرورية في يوم توعية لطلبة جامعة أبوظبي، ضمن مبادراتها وجهودها في تطوير وتكثيف التوعية بأساليب حديثة وفعالة من خلال الوسائل الإعلامية المتعددة والتقنيات الحديثة والزيارات الميدانية.

واشتمل البرنامج على عقد ورش توعية في القاعات الدراسية، ونقاط توعية في مختلف مرافق الجامعة، وتنفيذ جولة تضمنت أنشطة تثقيفية وتوعية مرورية وسط تفاعل الطلاب، وتأكيد اهتمامهم بالمشاركة بجهودهم في تعزيز الوعي المروري في المجتمع.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، العميد محمد ضاحي الحميري، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز آفاق التواصل مع كل أفراد المجتمع، في جميع المناسبات والفعاليات المجتمعية، لرفع مستوى السلامة المرورية، والتعريف باللوائح والقوانين المرورية.

وتلقى الطلاب خلال المحاضرات برامج نظرية وعملية حول موضوعات السلامة المرورية، التي تهدف لزيادة الثقافة المرورية لطلاب الجامعة.

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