تنظيم الإعلام: عدم منح فيلم Lightyear تصريح عرض بدور السينما لمخالفته المعايير‎‎

المصدر: مينا غالي- دبي

‏أعلن مكتب تنظيم الإعلام، عدم منح فيلم الرسوم المتحركة Lightyear المقرر طرحه في دور السينما ابتداءً من 16 يونيو الجاري، تصريح العرض في جميع دور السينما في الإمارات.

وقال مكتب تنظيم الإعلام، اليوم، إنه قرر عدم منح فيلم الرسوم المتحركة Lightyear المقرر طرحه في دور السينما ابتداءً من 16 يونيو الجاري، تصريح العرض في جميع دور السينما في الإمارات، وذلك لمخالفته معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة.

وأكد المكتب التزام كافة الأفلام في دور السينما بالدولة للمتابعة والتقييم قبل موعد عرضه للجمهور لضمان سلامة المحتوى المتداول وفق التصنيف العمري الملائم.

وسادت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية بسبب ما اعتبروه ترويجاً للمثلية داخل الفيلم، بما يهدد القيم المجتمعية.

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