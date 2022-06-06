دفاع مدني الشارقة يطلق حملة "السلامة في المناطق الصناعية" للتوعية باشتراطات الوقاية وإزالة المخالفات

المصدر: الشارقة- مينا غالي

أطلقت الادارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، اليوم، حملة السلامة في المناطق الصناعية إذ تعتبر هذ الحملة من الحملات التوعوية التي تنفذها الإدارة العامة والتي تندرج ضمن خطة التوعية الرئيسية لعام 2022 خلال فصل الصيف وتستهدف من خلالها أصحاب المصانع والمستودعات والسكراب والأنشطة الصناعية المختلفة.

وتستمر الحملة لمدة شهر ويقوم فريق الحملة بالتفتيش الوقائي على الاشتراطات الوقائية والسلامة على المنشآت الصناعية بمختلف أنواعها وتوعية أصحاب المنشآت بأهمية الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة وإزالة المخالفات إن وجدت لسلامتهم وسلامة العاملين في هذه المنشآت.

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