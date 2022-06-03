«كهرباء الشارقة» تفحص 224 خزان مياه في الربع الأول

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أفادت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بأن قسم جودة المياه فحص 224 خزان مياه في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والمساجد، خلال الربع الأول من عام الجاري، للتأكد من جودة المياه في خزانات المباني.

وأكد مدير إدارة محطات إنتاج المياه والتحلية، المهندس عصام الملا، أن قسم جودة المياه يتولى مراقبة جودة المياه، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط المهمة للحفاظ على جودة المياه في الخزانات، تتضمن التأكد من أن المنطقة المحيطة بالخزان نظيفة، وأن غطاء الخزان مُحكم الغلق، لمنع دخول أي حشرات أو أتربة تؤثر في جودة المياه، وسلامة جدران الخزان من أي تشققات، وإجراء التنظيف الدوري عن طريق شركات معتمدة.

وأوضح أن الفرق الفنية في الهيئة تنفذ جولات تفتيش دورية، للتأكد من نظافة وسلامة خزانات وتمديدات المياه في المباني، وفي حالة وجود تلوث بكتيري يطلب من مالك المبني والمستهلكين عدم استخدام الماء، لإجراء الفحوص والتأكد من سلامتها. وشدد الملا أهمية اختيار الشركات التي تقوم بمهمة صيانة وتنظيف وتعقيم الخزانات من ضمن الشركات المعتمدة. وتابع الملا أن الحملات كشفت أن عدم وجود غطاء محكم للخزان أكثر الحالات المنتشرة التي تعطي فرصة لتلوث المياه.

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