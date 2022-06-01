المصدر: الإمارات اليوم

حاويات

شكا سائقو سيارات في أبوظبي وجود حاويات القمامة على بعض الأرصفة في الشوارع الجانبية، ما يتسبب في حجب الرؤية عند الخروج من الشارع، ما يمنع السائق من رؤية السيارات القادمة من الجهة التي تحجبها الحاويات.

تحاليل

شكا مراجعون لمراكز طبية ومستشفيات خاصة إصرار بعض الأطباء على إجراء تحاليل طبية جديدة، رغم أنهم سبق لهم أن أجروا هذه التحاليل منذ فترة قريبة.

تحايل

شكا مستأجرون في الشارقة كتابة ملاك البنايات عبارة تفيد بأن إيجار الوحدة محدد بسنة واحدة فقط، بهدف التحايل على القانون، والتمكن من رفع القيمة الإيجارية متى شاؤوا، معتبرين هذه الممارسات وسيلة تسلبهم حقوقهم في السكن ثلاث سنوات دون زيادة، حسب القانون.

مواقف

طالب سائقو سيارات الجهات المعنية على مستوى الدولة بإنشاء مواقف خاصة تناسب الدراجات النارية التي تستخدم مواقف السيارات، ذات المساحات الكبيرة، في حين يمكن لموقف السيارة الواحد استيعاب دراجات نارية عدة.

مخاوف

تشعر بعض الأسر بمنطقة التعاون في الشارقة بالقلق على أبنائها، لوجود سكان عزاب وسط العائلات بصورة غير مسبوقة، ما جعل عدداً منها يغيّر مكان سكنه، مطالبين الجهات المسؤولة بالحفاظ على الطابع الأسري للمنطقة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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