شرطة الشارقة: ضبط 168 دراجة كهربائية خلال الثلث الأول من العام الجاري

المصدر: مينا غالي- الشارقة

كشف مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، عن وقوع حادث مروري واحد بسبب الاستخدام الخاطئ للدراجة الكهربائية، وضبط عدد 168 دراجة كهربائية خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية أبريل من العام الجاري 2022.

وأطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة المرور والدوريات، حملة مرورية توعوية بعنوان "السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية" والتي تستمرت لمدة شهر اعتباراً من مطلع مايو الجاري، وذلك تجسيداً لرؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال المقدم محمد علاي النقبي، إن الحملة التي تم إطلاقها تهدف إلى توعية أفراد الجمهور بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور أثناء استخدام وسائل التنقل الشخصية كالدراجة الكهربائية والتقيد بالنصائح والإرشادات التي تضمن سلامتهم وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم.

ولفت إلى أن الحملة قامت بنشر تصاميم توعوية وإرشادات بعدة لغات منها العربية، والإنجليزية، والأوردو، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية والذكية.

وأوضح النقبي، أن الحملة تضمنت توضيح الانعكاسات السلبية نتيجة الاستخدام الخاطئ، وغير القانوني للدراجات الكهربائية، وعدم تقيد مستخدميها باللوائح والإرشادات المرورية التي تعمل على تعزيز سلامتهم وسلامة مرتادي الطرق، مؤكداً أن القيادات الشرطية بدولة الإمارات العربية المتحدة تتضافر جهودها الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الطرق من السائقين والمشاة.

ودعا المقدم علاي النقبي مستخدمي الدراجات الكهربائية إلى الالتزام بارتداء الخوذة خلال قيادة الدراجة، والتقيد بالسرعات المحددة لها، لافتاً إلى ضرورة استخدام الدراجة بشكل فردي، وعدم حمل الأمتعة الثقيلة التي تؤدي إلى اختلال توازن السكوتر وتبعياته الخطيرة في التسبب في الحوادث المرورية المختلفة .

وشدد على ضرورة الالتزام باللوائح والتعليمات الإرشادية المتواجدة على المسارات، وعدم القيادة بصورة تشكل خطرا على مستخدمي الطريق، والتأكد من إيقاف الدراجة الكهربائية في المواقف المخصصة لها إن وجدت، مشيرا إلى أن ترك الدراجة في غير المواقف المخصصة لها يتسبب في عرقلة لحركة المركبات.

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