"حرة عجمان" تكشف عن مشروع سكني جديد يلبي احتياجات شركاء الأعمال

المصدر: عجمان - وام

كشفت منطقة عجمان الحرة عن مشروع سكني جديد يلبي الاحتياجات المتنامية لشركاء الأعمال بتوفير مساحات سكنية إضافية للعمال،وذلك في إطار خطتها التوسعية الشاملة.

يقع المرفق الجديد في البوابة (1) ويتضمن مبنيين سكنيين ويشمل 85 غرفة بسعةٍ استيعابية تتجاوز 500 شخص.

وتتيح هذه الخطوة للشركات توفير مساحات سكنية إضافية للعمال، تتضمن أحدث وسائل الراحة، كما تعكس التزام المنطقة الحرة باستقطاب المزيد من الشركات والمستثمرين إلى إمارة عجمان من خلال توفير حلول الأعمال الأكثر تنافسية ومرونة.

وقد باشرت منطقة عجمان الحرة العمل على هذا المشروع السكني في ضوء العدد المتزايد من الشركات العاملة داخل المنطقة، ليشكل إضافةً إلى المشروع السكني القائم في البوابة (2)، والذي يتألف من 6 مباني سكنية تتضمن أكثر من 350 غرفة، بسعة استيعابية تتجاوز1700 شخص.

وقال مدير عام منطقة عجمان الحرة المهندس علي السويدي، إن المنطقة تمصي قدماً بترسيخ مكانتها كمركزٍ رائد للأعمال والاستثمارمحلياً وإقليمياً مؤكدا حرص حرة عجمان دوماً على إتاحة وسائل وحلول جديدة لتعزيز القيمة المضافة لمنظومة اعمالها وتوسيع آفاق نموالشركات العاملة ضمن مجتمع الأعمال المحلي.

وأوضح السويدي ان المشروع السكني الجديد يعد نوعاً من أنواع الدعم لتمكين الشركات من التوسع بما يلبي احتياجاتها و بما يضمنلها وسائل الراحة و رفاهية سكانه وتوفير كامل متطلباتهم .. مؤكدا ان المشروع يمثل إضافةً تعزز تنافسية المنطقة الحرة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات العالمية.

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