تعرف إلى كيفية التقديم للحصول على بطاقة "وفر" بالشارقة

المصدر: مينا غالي - الشارقة

كشفت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، عن وصول عدد المستفيدين من برنامج "وفر" للخصومات إلى 71737 مستفيداً من مختلف الفئات وهم: موظفو دوائر وهيئات حكومة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والمتقاعدون من حكومة الشارقة وحاملو خلاصة قيد إمارة الشارقة، وخريجو جامعة الشارقة والشركات المشاركة.

وأوضحت الدائرة لـ"الإمارات اليوم"، أنه يتم إصدار بطاقات "وفر" من حكومة الشارقة عن طريق دائرة الموارد البشرية، كما تستطيع الفئة الأخرى من المتقاعدين التقدم بالطلب على بطاقة برنامج وفر عن طريق الموقع الالكتروني Directorate of human resources - دائرة الموارد البشرية - تسجيل طلب بطاقة وفر - المتقاعدين (dhr.gov.ae).

وقال عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، إن برنامج "وفر" للخصومات يسعى بدوره وضمن خطته الاستراتيجية إلى توسعة قاعدة المستفيدين منه لتشمل أكبر شريحة ممكنة، حيث تشمل قاعدة المستفيدين منه جميع موظفي ومتقاعدي حكومة الشارقة، والمتقاعدين حاملي خلاصة قيد إمارة الشارقة، وموظفي شرطة الشارقة، ومستفيدي الضمان الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية، وموظفي الشركات المشاركة من برنامج وفر، والمستفيدين من فئات مختلفة ليحقق بذلك نهج موارد الشارقة ورؤيتها التكاملية في جعل مجتمع إمارة الشارقة بيئة سعيدة ومتكافلة.

جدير بالذكر أن بطاقة " وفر" تقدم امتيازات عديدة وباقة خصومات وتسهيلات لحامليها في أكثر من 868 شركة ومؤسسة مشاركة في البرنامج، ضمن 30 تصنيفا تجاريا متنوعا. ويقدّم برنامج الموارد البشرية بالشارقة "وفر"، مجموعة كبيرة من الخصومات بالتعاون مع باقة من الجهات المختلفة، وذلك من خلال منح نسبة خصم معيّنة خلال فترة زمنية محدّدة لكل عرض من هذه العروض تشمل المجالات والخصومات التي يغطيها برنامج حكومة الشارقة وفر وهي العقارات، والأثاث والديكور، والتسوق الإلكتروني، والخدمات المصرفية، والخدمات البيطرية، والأدوات المكتبية والقرطاسية، والإلكترونيات، والخصومات الترفيهية، والتعليم، وإدارة المخازن، ووكالات السفر وخطوط الطيران، والخدمات المحاسبية والقانونية، والسيارات وقطع الغيار والدراجات، والصيدليات، والفنادق، والمناسبات والتصوير، والمحلات التجارية، والمراكز الصحية، والمجوهرات والساعات، والمطاعم والحلويات، والتصميم والملابس والأحذية، والمواد الغذائية، والنوادي والأغذية الصحية، ومراكز التجميل، وشركات التأمين، وخدمات البناء، وخدمات الاتصال، وشركات الصيانة والتنظيف، ومكافحة الحشرات، والتطبيقات الذكية.

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