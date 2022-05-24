3 أعلام تحذيرية على شواطئ دبي.. تعرف إلى معناها

المصدر: وجيه السباعي - دبي:

مع بداية موسم الصيف، تعتبر شواطئ دبي ضمن الوجهات الأكثر جذباً للزوار، سواء شواطئ الحدائق، أو المفتوحة، لممارسة السباحة والتنزه العائلي، إلا أن للشواطئ لغة خاصة يجب أن يعرفها مرتادوها، قبل اتخاذ قرار النزول إلى المياه.

وحسب بلدية دبي توجد ثلاثة أعلام تحذيرية يتم تثبيتها في شواطئ دبي حسب الحاجة، لضمان سلامة مرتاديها، ولتكون بمثابة دليل واضح لهم حول حالة البحر وإمكانية السباحة من عدمها، كذلك إذا كانت مياه البحر تحتوي على أحياء بحرية ضارة أم لا.

ويدل العلم البرتقالي على وجود خطر عالي في مياه البحر، ولا يمكن السباحة في هذا الوقت، فيما يدل العلم اللون الأصفر على وجود خطر متوسط، بحيث يجب السباحة بحذر، فيما يدل العلم البنفسجي على وجود أحياء بحرية ضارة في مياه البحر، يجب الحذر منها.

وأكدت البلدية أنها خصصت فرق إشراف ومراقبة خاصة على كافة الشواطئ المفتوحة في الإمارة، لضمان سلامة مرتاديها، وإرشادهم حول إجراءات السلامة التي يجب اتباعها.

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