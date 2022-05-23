بدء إصدار تصاريح الرسو أو الوقوف في المراسي لمالكي القوارب بالشارقة

المصدر: الشارقة- مينا غالى

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، لمالكي القوارب والوسائل البحرية المستخدمة لأغراض الصيد أو النزاهة أو التجارة بمختلف أنواعها، عن بدء إصدار تصاريح الرسو أو الوقوف في المراسي (سواء داخل المياه أو على اليابسة) من أجل تنظيم استخدام المراسي وضمان الالتزام بجميع اشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة.

يأتي ذلك القرار تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 11 لسنة 2022 بشأن تنظيم المراسي البحرية.

وذكرت البلدية أن مواقع المراسي في مدينة الشارقة هي الخور والجبيل والخان والممزر، موضحة أنه للحصول على التصريح يرجى مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش بالصناعية الخامسة، مع إحضار المستندات التالية:

1- بطاقة هوية مالك القارب أو الوسيلة البحرية.

2- وثيقة تسجيل القارب أو الوسيلة البحرية.

3- توكيل قانوني في حال كان مقدم الطلب ليس مالكاً للقارب أو الوسيلة البحرية.

وشددت البلدية على أنه لن يُسمح باستخدام المراسي دون الحصول على التصريح اللازم خلال شهر من تاريخ نشر هذا التنبيه.

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