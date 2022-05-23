ربط دبي الجنوب بباقي مناطق الامارة عبر خط حافلات جديد يصل الى محطة مترو اكسبو 2020

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم عن تشغيل خط جديد للحافلات يحمل اسم DS1، وذلك لربط مناطق دبي الجنوب بباقي مناطق الامارة عبر وسائل المواصلات العامة، حيث سيصل الخط الى محطات المترو الواقعة على الخط الأحمر من خلال محطة اكسبو 2020 ليربط بذلك بين دبي الجنوب والمناطق الأخرى.

وكانت الهيئة قد بدأت قبل أيام بتشغيل خط F38، وهو خط مغذي للمترو يربط بين محطة مترو عقارات جميرا ومدينة دبي الرياضية مرورا بمدينة دبي للإنتاج ومعيصم سيتي سنتر.

وأجرت الهيئة أيضا تعديلات على عدد من الخطوط منها تمديد مساري الخطين 50 و N30 ليصلا إلى محطة حافلات المدينة العالمية، وتحسين زمن التقاطر في دمج الخطين (D03) و(D03A) ليصبح الخط (D03) فقط، وتمديد مسار الخط 367 مروراً بمدرسة البحث العلمي.

ويذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أعلنت في مطلع العام الجاري عن تطوير 10 من خطوط الحافلات العامة في الإمارة، بناءً على تحليل البيانات الضخمة الواردة عبر التغذية الراجعة من الجمهور من خلال اقتراحاتهم وأفكارهم وملاحظاتهم على تطبيق الهيئة الذكي (RTA Dubai).

وأفادت الهيئة آنذاك بانها تلقت خلال العام الماضي نحو 7319 تفاعلاً و6678 اقتراحاً عبر التطبيق الذكي عن خطوط جديدة للحافلات، وان عدد المشاركات بلغ 413 تصويتاً، منها 265 تصويتاً لخط حافلات القصيص -مطار آل مكتوم الدولي.

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