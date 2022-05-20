نقل عجمان: دبلومة بالتعاون مع "أمريكية الشارقة" لرفع كفاءة موظفي الهيئة

المصدر: عجمان- مينا غالي

استكملت هيئة النقل في عجمان، البرنامج التدريبي المكثف (دبلوم التميز في الإدارة) الذي طرحته لموظفيها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة في نهاية العام الماضي 2021 بعنوان: التعليم التنفيذي، وذلك من أجل بناء قدرات وتنمية مهارات الموظفين بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في تطوير رأس المال البشري الذي يعتمد على رفع مستوى الكفاءة الوظيفية.

وانضم للدبلوم 25 موظفاً وموظفة من مختلف الفئات الوظيفية بمجموع ساعات48 ساعة تدريبية للموظف وذلك ضمن الخطط التطويرية الوظيفية لرفع كفاءة الأداء الوظيفي .

و تم خلال الفترة التدريبية إطلاع الموظفين على أفضل الممارسات المطبقة في مختلف المجالات وتبادل الخبرات والمعارف مع الأكاديميين من الجامعة.

وأكدت المدير العام بالندب، رشا خلف الشامسي، أن الهيئة تهدف لتعزيز وتنمية كفاءات موظفيها وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة، بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية والمستقبلية، من خلال تزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة لتحقيق الأهداف المؤسسية.

ويهدف قسم إسعاد الموارد البشرية في الهيئة إلى تنمية القوى العاملة في الهيئة بمختلف الفئات الوظيفية، وضمان تساوي الفرص التدريبية لكافة الموظفين، وذلك تطبيقاً لخطة الهيئة في تنمية الكوادر البشرية، لإيمانها بضرورة بناء العقول وتطوير الخبرات الإدارية الضرورية لتحقيق التنافسية والتميز في العمل الحكومي.

ويعزز إسعاد الموارد البشرية، جاهزية الموظفين لمواجهة التحديات المستقبلية ودعمهم من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مختلف الوحدات التنظيمية من خلال حصولهم على شهادات لدورات تدريبية تخصصية ومهنية من مختلف جهات التدريب المعترف بها عالميا ومحلياً.

وضم الدبلوم عدة محاور رئيسة هي: القيادة الأصيلة - إدارة المشاريع لتميز الأعمال - إدارة تجربة العملاء في بيئة ديناميكية - التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.



وفي ختام البرنامج التدريبي، تم تسليط الضوء على تطوير أداء الكوادر البشرية في الهيئة وكيفية تحقيق أعلى كفاءة وظيفية لتأهيل الموظفين لمختلف التحديات والتنافسات العالمية والمحلية.

وأشادت الهيئة بالتعاون المثمر مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، منوهة على أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية لما لها من أهمية في تطوير مختلف المجالات المعرفية وتبادل الخبرات.

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