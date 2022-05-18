المصدر: الإمارات اليوم

تلصص

طالب مرتادون لشاطئ الممزر في دبي بتكثيف الدوريات الرقابية لضبط المتلصصين على النساء أثناء استجمامهن على الشاطئ، لافتين إلى أن الأمر أصبح متكرراً نتيجة لتوافد العديد من الشباب على الشاطئ أيام العطل والإجازات الأسبوعية.

رقابة

أفاد مستهلك اشترى كرتونة بيض مستوردة من الخارج من أحد المراكز التجارية بأم القيوين بوجود رائحة منفرة في المنتج لا تسمح باستهلاكه، مطالباً الجهات المختصة بالتشديد على جودة وأنواع البيض التي يتم استيرادها، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

سعر

أفاد مستهلك بأنه اشترى كيس أرز سعة خمسة كيلوغرامات من مركز تجاري بأم القيوين بقيمة 37 درهماً قبل رمضان، ولكن عند عودته لشراء كيس آخر قبل يومين فوجئ بارتفاع سعره إلى 78 درهماً.

أسعار

لاحظت متسوقة أن منافذ بيع أصبحت تضع أسعار الخضراوات والفاكهة بعد الزيادات التي طرأت عليها، بخط صغير للغاية في مكان غير واضح، خلافاً لما كان يحدث سابقاً، ما يجعل بعض المستهلكين لا ينتبهون للسعر قبل الشراء ويفاجأون بالارتفاعات عند الدفع.

مخابز

طالب مستهلك بإحكام الرقابة على المخابز البلدية في أبوظبي للتحقق من مراعاة الاشتراطات الخاصة بالنظافة، والاشتراطات الصحية للعاملين فيها.

تجديد

شكا متعامل مع أحد البنوك عدم تجديد بياناته البنكية أونلاين، على الرغم من إشعاره بأن العملية تمت، ما أسهم في وقف تعاملاته بالبطاقة البنكية، حتى اضطر للذهاب إلى فرع البنك وتجـــــديــــــدها يــــــدويـــــاً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news