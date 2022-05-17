قرار بمنع التخييم على الشواطئ العامة برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أصدرت دائرة بلدية رأس الخيمة اليوم قراراً بمنع التخييم على الشواطئ العامة دون صدور قرار آخر أو الحصول على تصريح من دائرة البلدية بتخصيص مواقع للتخييم.

وأوضحت البلدية أن التخييم في الشواطئ العامة أسفر عن تشويه المظهر العام للإمارة بسبب قيام أصحاب الخيم بإغلاق الشواطئ بأكملها والتعدي على الممتلكات العامة وعدم إعطاء فرصة لمرتادي الشواطئ بالاستمتاع بالأماكن العامة، لقيام هذه الفئة بتخصيص وإغلاق المنطقة الساحلية.

وأضافت أنه لا يوجد قرار أو تصريح يسمح بالتخييم على الشواطئ الساحلية، مشيرة إلى أنه يجب على أفراد المجتمع الالتزام بالتعليمات الصادرة لتجنب التعرض للمخالفات والمساءلة القانونية والتعاون للمحافظة على المنظر العام للإمارة، حيث تعتبر السواحل متنفساً لجميع أفراد المجتمع ومناطق جاذبة للسياح ولا يجب التعدي عليها وإغلاقها بأي وسيلة كانت و في حال وجود استفسار حول ذلك يرجى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 800661

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