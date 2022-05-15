سعيد بن محمد: محمد بن زايد قائد استثنائي وحكيم

المصدر: العين - وام

أعرب الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان عن خالص تهانيه ومباركته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" بمناسبة انتخاب سموه بالإجماع رئيسا للدولة.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان : " إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائد استثنائي وحكيم وهو خير خلف لخير سلف وكلنا ثقة وتفاؤل بتواصل مسيرة البناء والتطوير والازدهار خلال السنوات المقبلة من عمر الاتحاد رغم المصاب الجلل برحيل القائد الكبير، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله ".

وأضاف "أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا للدولة بداية لحقبة تاريخية جديدة من المنجزات والمواقف التاريخية وصناعة المستقبل، واستمرار لنهج زايد وإعلاء لقيم الوحدة والاتحاد".

واختتم الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان "نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونسأل الله له التوفيق في مواصلة ما تحقق للدولة من ازدهار وتقدم، ونجدد الولاء لوطننا الغالي في ظل قيادته الحكيمة".

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