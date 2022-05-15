صندوق خليفة يوفر 15 ألف فرصة عمل وقروضاً بقيمة 1.3 مليار درهم

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

حقق صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي تأسس عام 2007، نجاحاً كبيراً بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه من المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ما ساعد المئات من المواطنين الإماراتيين على تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة طوال السنوات الماضية بفضل الدعم المادي والفني الذي قدمه الصندوق. وتشير أحدث الإحصاءات المتوافرة لدى صندوق خليفة، إلى أن الصندوق أسهم في خلق 15 ألف وظيفة جديدة في السوق المحلية، كما قدم 1168 قرضاً مفعلاً، بمجموع تراكمي يقدر بنحو 1.32 مليار درهم، بالإضافة إلى مساعدة 152 مشروعاً على التصدير إلى جميع أنحاء العالم.

وتمكن الصندوق من تأسيس 6% من الشركات الإماراتية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تحقيق عائد استثمار كلي بنسبة 15.5%.

وقام الصندوق، خلال جائحة كورونا، بتقديم دعم كبير لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قام بإسقاط وتأجيل أقساط قروض عن بعض أصحاب المشاريع، كما طلب من بعض ملاك العقارات خفض الإيجارات، فضلاً عن تقديم استشارات ودعم فني لمساعدة أصحاب المشاريع الذين واجهوا صعوبات خلال الأزمة.

وصدر قرار عام 2011 برفع رأسمال «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» من مليار إلى ملياري درهم، وتوسيع نطاق خدماته لتشمل إمارات الدولة كافة.

وكان «صندوق خليفة» يقدم خدماته التمويلية وغير التمويلية قبل صدور هذه المكرمة لمواطني الدولة كافة عبر مقره الرئيس في أبوظبي، إضافة إلى فرعيه في مدينة العين والمنطقة الغربية، إذ كانت هذه الخدمات مقتصرة فقط على المشروعات المقامة في إمارة أبوظبي.

يذكر أن صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تأسس في الثالث من شهر يونيو 2007 كهيئة مستقلة تهدف إلى تنشئة جيل من رواد الأعمال وتعزيز روح الريادة لدى الشباب المواطنين، إضافة إلى تطوير المشاريع القادرة على المنافسة لتكون محركاً للإبداع والنمو والاستقرار الاقتصاد، وتسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارات، وبدأ المشروع بإطلاق برامج «خطوة» و«بداية» و«زيادة»، ثم تمت إضافة القروض متناهية الصغر وتصنيع وزرعي، هذا بالإضافة الى عمليات الصندوق غير المالية التي تسهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق بناء القدرات وورش العمل التدريبية ومبادرات التمكين وتطوير خطط العمل والدعم في المراحل التأسيسية والتشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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