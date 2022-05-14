محمد بن زايد يتلقى تعازي قادة الدول الشقيقة والصديقة في وفاة خليفة

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي، أمس، اتصالات هاتفية من قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، قدموا خلالها تعازيهم في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

فقد تلقى سموه التعازي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس؛ عاهل المملكة المغربية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ ولي عهد دولة الكويت الشقيقة وجوكو ويدودو؛ رئيس جمهورية إندونيسيا ورجب طيب أردوغان؛ رئيس الجمهورية التركية وجو بايدن؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وإيمانويل ماكرون؛ رئيس الجمهورية الفرنسية.

وأعرب قادة الدول خلال اتصالاتهم عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وآل نهيان الكرام وشعب الإمارات في هذا المصاب الجلل.. منوهين بمناقب الفقيد ومآثره الحميدة وأعماله الجليلة في خدمة الإمارات والإنسانية، إضافة إلى دوره "رحمه الله" في تعزيز علاقات دولة الإمارات مع بلدانهم وما شهدته الإمارات في عهده من نهضة حضارية كبيرة.

من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للمشاعر الطيبة، التي عبر عنها قادة الدول الشقيقة والصديقة، وما قدموه من مواساة صادقة للإمارات وشعبها، داعياً الله لهم دوام الصحة والعافية.



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