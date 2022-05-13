حمد الغافري: التاريخ سيخلد خليفة قائدا للتنمية والعطاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل، إن رحيل المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مصاب جلل، ففقيد الوطن كان رجلا عظيما وقائدا تنمويا استطاع في فترة وجيزة من الزمن، إكمال المسيرة الخالدة للوالد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"طيب الله ثراه" مسيرة عطرة ستبقى خالدة ترويها الأجيال.



وأضاف: سيخلد التاريخ اسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي قاد دولة الإمارات العربية المتحدة لآفاق كبيرة من التقدم والتطور، وسطر سجلا طويلا من الإنجازات لنهضة الدولة، ورفعتها ورفاه شعبها.

لقد كان لفقيد الوطن بصمات كبرى في كافة المجالات، الصحية والتعليمية والأمنية والاقتصادية والرياضية والثقافية، وقدم مساهمات عظيمة وكبيرة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

سيذكر شعب الإمارات أن المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد كان رمزا للكرم والعطاء الإنساني، وكان سباقا في دعم الشعوب وقت أزماتها، وأياديه البيضاء كانت تمتد للمجتمعات الأشد احتياجا في أنحاء العالم دون النظر لجنس أو عرق أو دين..رحم الله فقيد الوطن، وتغمده بواسع رحمته ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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