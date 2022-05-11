«تعليمية الوطني» تناقش دعم قطاع الرياضة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة، عدنان حمد الحمادي، مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة.

حضر الاجتماع كل من مقررة اللجنة، شذى سعيد النقبي، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات ونتائج الحلقة النقاشية واجتماعات اللجنة مع ممثلي القطاع الرياضي في الدولة بشأن الموضوع الذي يتضمن محاور السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة بالدولة، ومبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي، ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات وبرامج الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية، وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.

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