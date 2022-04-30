"الهيئة العامة للطيران المدني" تمنح الدفاع المدني بدبي الموافقة التشغيلية لأنظمة الطائرات بدون طيار

المصدر: أبوظبي وام

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الموافقة التشغيلية للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي لاستخدام أنظمة الطائرات بدون طيار لدعم عملياتها اليومية بعد اجتياز المتطلبات التشغيلية وفقا لأنظمة الطيران المدني.

وتوفر الموافقة التشغيلية الإسناد والدعم اللازم خلال مكافحة الحرائق في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل المباني المرتفعة والأماكن الضيقة ومستودعات المواد الخطرة.

كما تحسن أنظمة الطائرات بدون طيار من سرعة وقت الاستجابة بهدف رفع كفاءة خدمات السلامة والأمن الذكية عبر بيئة الابتكار لحماية الأرواح والممتلكات.

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن حصول الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي على الموافقة التشغيلية يتماشى مع أعلى مستويات ومتطلبات السلامة الوطنية.

وأضاف السويدي : فخورون في دولة الامارات أننا نستطيع استغلال هذه التقنيات الحديثة في تطوير منظومة الطوارىء ومكافحة الحرائق مع ضمان سلامة وأمن الطيران المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني 180 موافقة تشغيلية لأنظمة الطائرات بدون طيار خلال الربع الأول من عام 2022 ووصل عدد المسجلين الهواة إلى نحو عشرين ألفا كما استكملت الهيئة ترخيص 181 مشغلا للاستخدام التجاري والحكومي بما فيها 870 طائرة بدون طيار للاستخدام التجاري والحكومي.

وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي أن الخطوة تأتي ضمن الخطط التطويرية المستدامة للخدمات الرئيسية والمساندة وستنعكس إيجاباً على المهام التي يضطلع بها الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات، كونها تسهم في توفير الوقت والجهد والسرعة في إدارة الحوادث بمخلتف أنواعها.

وأشاد بالتعاون المشترك بين الدفاع المدني والهيئة العامة للطيران المدني في إطار تكامل أدوار الجهات الحكومية وتكامل خدماتها.

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