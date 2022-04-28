إقامة دبي تحدد ساعات العمل خلال عطلة عيد الفطر السعيد

المصدر: دبي - الامارات اليوم

دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كافة المتعاملين إلى استخدام تطبيق Dubai now ، والموقع الالكتروني للإدارة العامة http://www.gdrfad.gov.ae ، في إنجاز معاملاتهم خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

ونوهت بأنه سيتم إغلاق مراكز آمر خلال العطلة، كما يمكن للمتعاملين تقديم كافة الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الإدارة بالاتصال بخدمة مركز الاتصال " آمر " على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع مع العلم أن مراكز آمر سيتم اغلاقها فقط خلال فترة من 29رمضان الى 3 شوال.

وأوضحت الادارة العامة أن مركز سعادة المتعامل المتواجد بقطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير سيستقبل المتعاملين من تاريخ 1مايو حتى 6مايو2022، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

ويواصل مركز سعادة المتعاملين المتواجد في مطار دبي الدولي مبنى 3 ( صالة القادمون) تقديم خدمات الإدارة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. ، وذلك لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين خلال العيد.

وهنأ مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وأعرب سعادته عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ الجميع وأن يمن على شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.

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