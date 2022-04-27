«الإمارات للخدمات الصحية» تستهدف تحقيق معايير «البورد الإماراتي» في منشآتها

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استضافت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، الدكتور محمد الحوقاني، حيث ألقى محاضرة تعريفية تطرّق خلالها إلى برامج التعليم الطبي ومعايير الاعتماد المؤسسي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية «البورد الإماراتي».

وتأتي استضافة الحوقاني في إطار مساعي المؤسسة للحصول على الاعتماد المؤسسي من المعهد الوطني لمنشآتها الصحية كمنشآت تعليمية في مختلف التخصصات الصحية، لتحقيق أهداف الارتقاء بقطاع الخدمات والعمل الصحي، من خلال تقديم برامج التعليم الطبي بأفضل المعايير المحلية والعالمية ووفق أعلى مقاييس الجودة التي تتسق مع رؤية المؤسسة وأهدافها الاستراتيجية.

وسلط الحوقاني الضوء على أهداف المعهد الوطني الرامية إلى تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة، من خلال رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية والارتقاء بقدرات كوادرها، والعمل على تعزيز جودة ومخرجات التعليم الطبي العالي وبرامج التدريب التخصصي، إضافة إلى ضمان جودة التعليم والعمل السريري، وتنظيم التدريب التخصصي.

وتطرّق إلى التطوّرات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في الدولة، مشيراً إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تعزيز منظومة الخدمات، وتطوير كفاء الأداء في مختلف مستشفياتها ومراكزها، لتوفير أفضل الخدمات والممارسات العالمية، وذلك من خلال زيادة رصيد منشآتها من الاعتمادات المؤسسة المحلية والعالمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news