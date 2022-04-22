«مليون وجبة» تحقق هدفها في أسبوعين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات للطعام تحقيق حملة «مليون وجبة من فائض الطعام» هدفها النهائي خلال أسبوعين فقط بعد توفيرها أكثر من مليون وجبة بالتعاون مع أكثر من 200 شريك للحملة في الدولة، وذلك دعماً لمبادرة «المليار وجبة» التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لتقديم الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين والفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات في 50 دولة.

وأكد بنك الإمارات للطعام أن الحملة متواصلة، حتى بعد أن سجلت خلال أسبوعين فقط 133% من هدفها، محققة ما يعادل أكثر من 1.3 مليون وجبة تولى توزيعها على المستفيدين من الأفراد والأسر المتعففة.

وشكلت الوجبات من الفنادق والمطاعم 11% من إجمالي ما حققته الحملة خلال أسبوعين، فيما شكلت الوجبات الساخنة المعدّة من المواد التموينية التي وفرها شركاء الحملة 9%، ومثّلت الطرود التموينية من المواد الغذائية والخضار والفواكه 80% من مجمل ما قدمته الحملة.

وأطلق «بنك الإمارات للطعام» حملة «مليون وجبة من فائض الطعام» بهدف توفير 33 ألف وجبة كل يوم من فوائض الطعام خلال شهر رمضان المبارك، بادئاً الحملة بالتعاون مع ما يقرب من 200 شريك استراتيجي من الفنادق والمنشآت الغذائية والمتاجر الكبرى وأسواق الخضار والفواكه والمطابخ المركزية والجمعيات الخيرية في الدولة، منهم أكثر من 55 فندقاً و65 منشأة غذائية و35 من المتاجر الكبرى وأسواق الخضار والفواكه و13 من الجمعيات الخيرية، و10 من المطابخ المركزية، بمشاركة أكثر من 150 متطوعاً. أكثر من 100 شريك جديد وتواصل حملة «مليون وجبة من فائض الطعام» أيضاً تقديم مجموعة حلول مبتكرة صديقة للبيئة تحول بقايا الطعام غير الصالحة للاستهلاك بعد فرزها إلى سماد عضوي، كما تحول زيوت الطهي إلى وقود حيوي بالتعاون مع الشركة الناشئة «ريلوب» المتخصصة في تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

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