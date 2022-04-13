المصدر: الإمارات اليوم

صيام

اقترح ذوو طلبة خفض أيام الدراسة خلال رمضان، لتكون أربعة أيام، من الإثنين إلى الخميس، وذلك تخفيفاً على كثير من الطلبة الصائمين، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الحالية.

مكالمة

قال قارئ إنه تلقى مكالمة هاتفية من شخص يدّعي العمل في شركة وساطة عقارية، يعرض عليه شراء عقار سكني بسعر مغر، لكن المتصل طلب لاحقاً تفاصيل الحساب البنكي للتأكّد من قدرته على شراء العقار، الأمر الذي دفع القارئ إلى غلق الهاتف، إذ اتضح له أن الغرض من المكالمة الحصول على بيانات الحساب المصرفي فقط.

مشادة

أبدى مراجع استياءه من موظف بإحدى الجهات، بسبب تأجيله معاملة حاول إنجازها أحد أيام الجمعة، إذ قال الموظف للمراجع: «تعالى يوم الإثنين»، الأمر الذي أثار استياءه ودعاه إلى طلب المدير للاحتجاج، فتدخل الأخير لإنهاء معاملته دون تأخير.

مواقف

يعاني كثير من مراجعي مستشفى «ثومبي» في عجمان صعوبة العثور على مواقف لمركباتهم، وذلك بسبب وجود العديد من طلبة كلية الطب للتدريب داخل المستشفى، الأمر الذي يتطلب تدخل الإدارة لتوفير مواقف كافية.

بطاقة

اشتكى متعاملون مع محطات وقود، من عدم وجود أجهزة الدفع المحمولة يدوياً لدى موظفيها، الأمر الذي يضطرهم إلى أخذ البطاقة بأيديهم والذهاب إلى مكان الجهاز، ما يُعدّ مخالفة لإجراءات السلامة للوقاية من الفيروسات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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