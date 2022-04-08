12 شرطاً للترشح للمقابلات الوظيفية في حكومة الشارقة

المصدر: مصباح أمين ■ الشارقة

حدّدت دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة 12 شرطاً ومعياراً للترشح للمقابلات الوظيفية الافتراضية، كما أعلنت تنفيذ برامج تأهيلية إلكترونية خلال شهر رمضان المبارك، تستهدف شريحة الباحثين عن عمل المدرجين في قاعدة بيانات الدائرة.

وأوضحت الدائرة أن متطلبات الترشح للمقابلات الوظيفية تتضمن أن يتوافر في المترشح 12 شرطاً ومعياراً، منها سبعة معايير في طريقة الترشح للوظيفة، وخمسة شروط لحضور المقابلات الوظيفية.

ولفتت إلى أنه بشأن معايير الترشح للوظيفة يؤخذ في الاعتبار أقدمية تسجيل طلب التوظيف، لمراعاة تطبيق مبدأ الأولوية، وأقدمية الحصول على المؤهل العلمي، واجتياز البرامج التأهيلية، وبرنامج التدريب الميداني، إضافة إلى الرغبة والقدرة على العمل وفقاً لمتطلبات الوظيفة.

وأشارت إلى أنه يتم ترشيح الباحثين عن عمل من فئة المرشحين العاطلين عن العمل، ويكون الترشيح بناءً على اتفاق المؤهل العلمي مع التخصص الوظيفي المطلوب، وذلك لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، من حيث تطابق المؤهلات العلمية مع المهن العلمية، وأن يكون الترشيح للمقابلات الوظيفية في المدن والمناطق التي يقطنها المرشحون.

وأضافت أنه بشأن شروط حضور المقابلات الوظيفية، فإنه يجب على المترشح الالتزام بالزي الرسمي أثناء المقابلة، وأن يتم تسجيل الاسم الشخصي بشكل واضح، وصحيح في تطبيقات التواصل عبر الفيديو، ليسهل على المسؤول التعرف إلى المترشح، كما يجب الالتزام بموعد وتوقيت المقابلة والاستعداد لها قبل 15 دقيقة من الوقت الرسمي، وعدم الخروج من البرنامج الإلكتروني قبل انتهاء المقابلة، إضافة إلى اختيار مكان مناسب لإجراء المقابلة والابتعاد عن كل ما قد يشتت الانتباه والتركيز، بالنظر نحو المسؤول أو الكاميرا وليس تجاه الشاشة، وفي حال وجود خلل أو عطل تقني قبل أو أثناء المقابلة، يجب على المترشح إبلاغ المسؤول عن المقابلة بذلك على الفور، كي يتم إصلاحه حتى لا يخسر حقه في المقابلة.

وذكرت الدائرة أنها بصدد تنفيذ برامج التأهيلية الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك، تستهدف شريحة الباحثين عن عمل من حملة جميع المؤهلات العلمية المدرجين في قاعدة بيانات الباحثين عن عمل بالدائرة، من جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

وأوضحت أنه سيتم عقد البرامج، خلال الفترة من 11 إلى 21 من شهر أبريل الجاري، تتضمن حزمة من البرامج التأهيلية بنظام التدريب عن بعد باستخدام برنامج (Microsoft Teams)، وتستهدف الباحثين من مختلف المؤهلات العلمية لتدريبهم على برامج: تقنيات تقارير الأعمال وتحليل البيانات، وإدارة التحول نحو مستقبل مستدام، وأساليب تعزيز الإنتاجية، كتابة السيرة الذاتية باحترافية، وطبيعة الدور القيادي في بناء فرق العمل، وبرنامج في فن اقتناص وصناعة الفرص التطويرية، وبرنامج في قوة الكلمة وتأثيرها في العلاقات، وبرنامج في الاتجاهات الحديثة في المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى برنامج في تنمية القيادات الشابة الواعدة، والإتيكيت الاجتماعي والإنساني، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية.

وشرحت أنها نفذت أخيراً عدداً من البرامج التأهيلية في إدارة الوثائق الإلكترونية، التي استهدفت الباحثين من حملة شهادة الثانوية العامة، وبرامج في إدارة الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي، واستهدفت حاملي مؤهل البكالوريوس والدبلوم في تخصصات الإدارة وإدارة الإعمال والموارد بشرية وإدارة وحل المشكلات المعقدة، ومهارات تطوير الذات للعمل والتفكير والتخطيط الاستراتيجي ومهارات الإنصات، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية، إضافة إلى برنامج في استراتيجيات الإبداع وتطبيقات الابتكار، واستهدفت باحثين من مختلف المؤهلات العلمية.

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