إقبال متزايد على عيادات التجميل في دبي من الجنسين

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أكد طبيبا تجميل أن قطاع التجميل بدأ مرحلة التعافي الكلي بداية العام الجاري، بعد فترة من الانخفاض في عدد مراجعي عيادات التجميل بنسبة 36.7%، وفقا لهيئة الصحة في دبي.وعزا الطبيبان الانخفاض خلال الفترة الماضية، إلى الإجراءات الاحترازية التي فرضت للتصدي لجائحة «كورونا»، لافتين إلى أن عودة الحياة الى طبيعتها، بعد السيطرة على الوضع الصحي، أسهمت في انتعاش هذا القطاع.

وقال استشاري الأمراض الجلدية والليزر الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة الشارقة، الدكتور خالد النعيمي، إن جائحة «كورونا» استدعت في بعض الأوقات إغلاق العيادات، وإلغاء العمليات، نتيجة الإجراءات والتدابير الاحترازية، ما جعلها سبباً رئيساً في تراجع مراجعي عيادات التجميل.

وتابع أن قطاع التجميل بدأ بالتعافي تدريجياً منذ منتصف العام الماضي، ودخل في مرحلة التعافي الكلي مطلع العام الجاري، بعد نجاح حملة التطعيم الوطنية.

وأفاد النعيمي بأن عيادات التجميل شهدت تزايد الإقبال من الرجال مقارنة بالسنوات الماضية.

وذكر استشاري جراحة التجميل في دبي، الدكتور قاسم أهلي، أن العام الجاري شهد تعافي قطاع التجميل بشكل كامل، بعدما شهده من تراجع خلال جائحة كورونا، بسبب الإجراءات التي فرضت، فضلاً عن تخوف الناس من الإقبال على هذه العيادات.

ولفت إلى أن الإقبال على خدمات البوتكس والفيلر، والنضارة، وغيرها من الخدمات التجميلية، في تزايد مستمر من الجنسين. جدير بالذكر أن هيئة الصحة أكدت في تقارير سابقة، أن طب الأمراض الجلدية والتجميل أصبح أحد أهم المجالات التخصصية المؤثرة في حركة وسوق السياحة العلاجية، ما يعكس تنامي الطلب على هذا النوع من الخدمات الطبية، لاسيما مع ارتباط الأمراض الجلدية بالعديد من الأمراض الأخرى، إلى جانب النمو اللافت، والإقبال الملحوظ على جراحات التجميل، وغيرها من الجراحات التكميلية، في مختلف المجتمعات، كما تنامت مساحة الطلب على التقنيات المتقدمة والعلاجات الحديثة، المرتبطة بهذا التخصص الطبي، وازدادت معها أدوار المراكز البحثية، التي أصبحت في تحدّ متواصل لتوفير خلاصات علمية للأمراض الجلدية، المزمنة منها وغير المزمنة، وما إلى ذلك من عقاقير وقائية وعلاجية وتجميلية.وحسب أحدث إحصاءات الهيئة، فقد بلغ عدد مراجعي عيادات العناية بالبشرة (التجميل) خلال عام 2020 نحو 223 ألفاً و507 مراجعين، بانخفاض بلغت نسبته 36.7%، مقارنة بعام 2019.

وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض كبير في عدد طالبي هذا النوع من العلاجات، حيث كان معظمهم من الإناث (85.2%، مقابل 14.8% من الذكور). كما بلغت نسبة المواطنين من مراجعي هذه العيادات 46.8%، مقابل 53.2% نسبة المقيمين. وتقدم هذه العيادات 18 نوعاً من العلاج. وجاءت نسبة علاج العناية بالبشرة بنسبة 63.8% لإزالة الشعر الدائم، و28.9% للحشوات، و10.6% للبوتكس.

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