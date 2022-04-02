اليوم بداية رمضان في 19 دولة عربية.. و3 دول تبدأ الصيام غداً

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

أعلنت 19 دول عربية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان يوم أمس الجمعة، ليكون اليوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.، فيما أفادت 3 دول أن اليوم السبت 2 أبريل هو المتمم لشهر شعبان وأن غد الأحد 3 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1443.

وتفصيلاً أعلنت كلٍ من المملكة العربية السعودية، والإمارات، ومصر، الكويت، والبحرين، قطر، واليمن، والعراق، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، والسودان، وليبيا، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، أن أمس الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، وأن اليوم السبت هو غرة شهر رمضان، فيما أعلنت سلطنة عمان، والأردن والمغرب، أن شهر شعبان هذا العام 30 يوماً وأن اليوم السبت هو المتمم لشهر شعبان وأن غدا الأحد 3 أبريل هو أول أيام شهر رمضان.

وأكدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا بالسعودية، أن السبت غرة شهر رمضان بالمملكة، كما أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال رمضان في الإمارات أن السبت 2 أبريل هو أول أيّام الشهر الكريم، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال، فيما أعلن شوقي علام، مفتي مصر ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن أمس الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، وأن اليوم السبت، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2 إبريل.

وأعلن مفتي تونس عثمان بطيخ مساء أمس الجمعة، أن اليوم السبت هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وأعلنت اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر أن يوم السبت أوّل أيام شهر رمضان المبارك، كما أعلنت دار الإفتاء الليبية، أن أمس الجمعة هو المتمم لشهر شعبان وأن اليوم السبت هو غرة شهر رمضان للعام 1443 هجرية، مشيرة في بيانها إلى ثبوت هلال غرة شهر رمضان، وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال رمضان بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن الجمعة الموافق 1 أبريل، هو المتمم لشهر شعبان، وأن اليوم السبت الموافق 2 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت دار الفتوى في لبنان انه ثبت لديها "بالوجه الشرعي أن اول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1443ه، هو يوم السبت 2 أبريل 2022م، وذلك عملا بما ذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة الاسلامية من أنَّه إذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في قِطْر لَزِمَتْ هذه الرؤية سائر الأقطار، وقد ثبتت رؤية شهر رمضان المبارك في عدَّة أقطار عربية واسلامية".

كما أعلنت موريتانيا أن اليوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذكرت اللجنة الموريتانية المركزية لمراقبة الأهلة- في بيان لها أن السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك للسنة الهجرية 1443، كما أعلنت كل من الكويت والبحرين واليمن والعراق وسوريا وفلسطين والسودان والصومال وجيبوتي، وجزر القمر، أن اليوم السبت الموافق 2 أبريل 2022 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

من جهة أخرى أعلنت كل من سلطنة عمان والأردن والمغرب، أن اليوم السبت هو المتمم لشهر شعبان وأن غد الأحد 3 أبريل أول أيام شهر رمضان، حيث أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك في سلطنة عمان للعام 1443 هـ، عدم ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل، وعليه سيكون غداً السبت هو المتمم لشهر شعبان، وبعد غد الأحد هو غرة شهر رمضان المبارك.

وأعلن مفتي المملكة الأردنية، عبد الكريم الخصاونة، أن يوم السبت هو المتمم لشهر شعبان، وأن الأحد هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443، كما أفاد بيان لوزارة الأوقاف المغربية بأنها استطلعت هلال شهر رمضان 1443هـ، بعد مغرب يوم الجمعة، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمغرب وبوحدات القوات المسلحة المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا عدم ثبوت رؤيته، وعليه فإن شهر شعبان سيستكمل الثلاثين، وبالتالي فإن أول شهر رمضان 1443 هو يوم الأحد 3 أبريل.

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