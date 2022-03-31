عروض الألعاب النارية في الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي.. فيديو
شاهد من خلال الرابط المرفق عروض الألعاب النارية في الحفل الختامي لمعرض إكسبو الدولي.
عروض الألعاب النارية في الحفل الختامي لمعرض إكسبو الدولي#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/kCY7Kz8rCV— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 31, 2022
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