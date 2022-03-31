"هذا وقتنا".. أغنية إكسبو 2020 دبي الرسمية خلال حفل الختام.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

"هذا وقتنا".. أغنية إكسبو 2020 دبي الرسمية خلال الحفل الختامي للحدث الدولي اكسبو 2020 الذي بدأ مساء اليوم في تمام الساعة السابعة ويستمر حتى الواحدة صباحاً من يوم غد.

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