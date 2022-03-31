"هذا وقتنا".. أغنية إكسبو 2020 دبي الرسمية خلال حفل الختام.. فيديو
"هذا وقتنا".. أغنية إكسبو 2020 دبي الرسمية خلال الحفل الختامي للحدث الدولي اكسبو 2020 الذي بدأ مساء اليوم في تمام الساعة السابعة ويستمر حتى الواحدة صباحاً من يوم غد.
"هذا وقتنا".. أغنية إكسبو 2020 دبي الرسمية خلال حفل الختام#الحفل_الختامي#وداعا_اكسبو2020#اكسبو_دبي#اكسبو2020دبي@expo2020dubai#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Q5CtpHC6US— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 31, 2022
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