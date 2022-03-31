"هذا وقتنا".. أغنية إكسبو 2020 دبي الرسمية خلال حفل الختام.. فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

"هذا وقتنا".. أغنية إكسبو 2020 دبي الرسمية خلال الحفل الختامي للحدث الدولي اكسبو 2020 الذي بدأ مساء اليوم في تمام الساعة السابعة ويستمر حتى الواحدة صباحاً من يوم غد.

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