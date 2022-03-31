مكتوم بن محمد يشهد بحضور نهيان بن مبارك الحفل الختامي لإكسبو2020 دبي.. فيديو

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المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، الحفل الختامي لإكسبو2020 دبي
 

 

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