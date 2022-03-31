مكتوم بن محمد يشهد بحضور نهيان بن مبارك الحفل الختامي لإكسبو2020 دبي.. فيديو
شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، الحفل الختامي لإكسبو2020 دبي
#مكتوم_بن_محمد يشهد بحضور #نهيان_بن_مبارك الحفل الختامي لإكسبو2020 دبي#الحفل_الختامي#وداعا_اكسبو2020#اكسبو_دبي#اكسبو2020دبي@expo2020dubai pic.twitter.com/KrHREmvuJo— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 31, 2022
مكتوم بن محمد يشهد فعاليات الحفل الختامي لإكسبو 2020 #دبي.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/OJzXeSgjHU— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 31, 2022
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