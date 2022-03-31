سبب ظهور رائد فضاء في حفل ختام اكسبو 2020.. فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

ظهور رائد الفضاء في حفل الختام هو إشارة إلى عرض "رحلة الخمسين" الذي تم عرضه بمناسبة اليوبيل الذهبي لليوم الوطني لدولة الإمارات، ودلالة للتطور المذهل الذي شهدته الدولة في وقت قصير نسبيا.

شاهد الفيديو من خلال هذا الرابط

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