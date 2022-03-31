سبب ظهور رائد فضاء في حفل ختام اكسبو 2020.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ظهور رائد الفضاء في حفل الختام هو إشارة إلى عرض "رحلة الخمسين" الذي تم عرضه بمناسبة اليوبيل الذهبي لليوم الوطني لدولة الإمارات، ودلالة للتطور المذهل الذي شهدته الدولة في وقت قصير نسبيا.

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ظهور رائد الفضاء في حفل الختام هو إشارة إلى عرض "رحلة الخمسين" الذي تم عرضه بمناسبة اليوبيل الذهبي لليوم الوطني لدولة الإمارات، ودلالة للتطور المذهل الذي شهدته الدولة في وقت قصير نسبيا.#الحفل_الختامي#وداعا_اكسبو2020#اكسبو_دبي#اكسبو2020دبي@expo2020dubai#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/BJt79S2Axl — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 31, 2022

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