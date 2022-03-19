مدينة إماراتية ستصوم قبل العاصمة أبو ظبي بـ 8 دقائق وأخرى بعدها بـ 12 دقيقة !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، أن "مدينة خورفكان - وتحديدا عند جزيرة القرش قرب ميناء خورفكان وهو أقصى موقع شرقي بالدولة - ستسبق العاصمة أبو ظبي في موعد بدء الصيام والإفطار بقرابة 8 دقائق قبلها.. فيما ستتأخر الغويفات والسلع، وهي أقصى موقع غربي الدولة، عن العاصمة بقرابة 12 دقيقة في موعدي الصيام والإفطار ، وبذلك يكون فارق التوقيت في الموعد 20 دقيقة تتقدم فيها خورفكان عن الغويفات في بداية الصيام فجرا وعند الإفطار مع الغروب".

وأضاف موضحا: "عندما يكون آذان الفجر في خورفكان 04:48، يكون في العاصمة أبوظبي 04:56، و في السلع والغويفات 05:08"، مشيرا إلى أنه "في أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون وقت بدء الصوم في العاصمة أبوظبي مع آذان الفجر الساعة 04:56 صباحا والإفطار/الغروب الساعة 06:42 مساء وعدد ساعات الصوم يبلغ 13:46 ساعة".. لافتا إلى أنه "في آخر رمضان يكون بدء الصوم والفجر الساعة 04:26 صباحا والإفطار/ الغروب/ الساعة 06:55 مساء وعدد ساعات الصوم 14:28 ساعة".

وكانت جمعية الإمارات للفلك قد أعلنت في بيان لها أن "شهر رمضان المبارك يبدأ فلكيا يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل، وسيكون عيد الفطر المبارك وأول شهر شوال يوم الاثنين 2 مايو 2022، وبهذا فإنه من المتوقع أن يتمم رمضان 1433 هجري 30 يوما".

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