مكتوم بن محمد يبحث آفاق التعاون مع الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC المصرفية العالمية

المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة دبي

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم الرئيس التنفيذي لمجموعة

HSBC المصرفية العالمية، نول كوين، وذلك في مكتب سموه بمركز دبي المالي العالمي.

واستعرض سموه مع نول كوين آفاق التعاون وسبل تعزيزه وتوسيع نطاقه خلال المرحلة المقبلة تأسيساً على الشراكة الطويلة التي جمعت دولة الإمارات بمجموعة HSBC

التي كانت من أوائل الجهات المالية العالمية التي أطلقت أعمالها في الإمارات قبل أكثر من 75 عاماً.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم تطلع دولة الإمارات للعمل عن قرب مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، والتي تعتبر مجموعة HSBC من أبرزها، وسعي

دبي للإسهام في تشكيل ملامح مستقبل العمل المصرفي، من خلال توثيق الشراكات القائمة واكتشاف المزيد من فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا

المجال.

وتناول اللقاء مجمل الخدمات المصرفية التي تقدمها المجموعة في دولة الإمارات والمحيط الإقليمي انطلاقاً من مقر HSBC الشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي، وما

تقوم به المجموعة من أنشطة مالية متنوعة سواء فيما يتعلق بمعاملات الأفراد أو المؤسسات، كما تطرق النقاش إلى البيئة الداعمة التي توفرها الدولة للمؤسسات المالية

العالمية بما يمكنها من تعزيز مجمل أعمالها سواء على المستوى المحلي أو في النطاق الإقليمي.

من جهته، أعرب نول كوين عن تقديره لتطور القطاع المالي الإماراتي في ضوء الرؤية المستشرفة للمستقبل والمواكبة لمتطلباته والتي تنعكس في مجمل القوانين

والتشريعات التي يتم سنّها على مستوى دولة الإمارات وفي دبي، ويُجرى تطويرها وتحديثها بصورة مستمرة بما يدعم توجهات التنمية الطموحة ويواكب تطورات السوق

العالمية.

ونوّه كوين بمجمل عمليات التنمية الشاملة في دبي وما تشمله من مشاريع ضخمة تفتح المجال أمام مزيد من فرص نمو للقطاع المالي والمصرفي، مثنياً على البيئة الداعمة

التي توفرها الإمارة لقطاع الأعمال والمستثمرين ضمن علاقة تقوم على أساس الشراكة مع كبرى المجموعات المصرفية والمالية العالمية لمواصلة تحقيق النجاحات المشتركة

على المديين القريب والبعيد، تأكيداً للمكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي كمركز رئيس للأنشطة المالية والمصرفية في المنطقة.

حضر اللقاء أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله محمد البسطي، ، , المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي هلال سعيد المري ، محافظ مركز دبي المالي

العالمي عيسى كاظم .

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