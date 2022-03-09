شرطة أبوظبي تشارك في "مهرجان السمحة التراثي"

المصدر: ابوظبي - الامارات اليوم

شاركت شرطة أبوظبي في الدورة الحادية عشرة من مهرجان السمحة التراثي والذي ينظمه نادي تراث الإمارات في منطقة السمحة بإمارة أبوظبي .

وأكدت اهتمامها المتواصل بالمشاركة في المهرجانات وتعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين والتواصل مع مختلف فئات المجتمع ضمن جهودها في نشر الوعي الأمني والوقائي والمروري وتطبيقاً لاستراتيجيتها ورؤيتها بأن تكون ابوظبي رائدة عالمياً في

استدامة الأمن والأمان وتعزيز ثقة ورضا المجتمع من خلال استباقية وجودة الخدمات وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

واطلع زوار المهرجان على جهود مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في تعزيز الوعي المروري عبر عرض فيديوهات توعوية عن السلامة المرورية للجمهور، والتعريف بأهداف دورية الأطفال في التوعية المرورية والسلامة للأطفال.

واكدت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع اهتمامها بالمشاركة في المبادرات والفعاليات التوعوية تجسيداً لجهودها في تعميق الوعي والثقافة الأمنية بين أفراد المجتمع، وتقديم خدمات شرطية عالية الجودة تسهم في بناء مجتمع آمن لافتة إلى أن

مشاركتها في المهرجان ركزت على عقد محاضرات تثقيفية فيما قدم أعضاء كلنا شرطة التوعية للجمهور بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من كوفيد19.

وعرض قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في المهرجان سيارات الشرطة القديمة من نوع(لاندروفر) والتى استخدمت في بدايات تأسيس شرطة أبوظبي و (رنج روفر) والتي استخدمت في أواخر السبعينيات من القرن الماضي .

وقدمت إدارة التفتيش الأمني الـ(K 9) عروضاً للكلاب البوليسية أبرزت مهاراتها العالية في مجالات العمل الشرطي ، وتمتع بمشاهدتها زوّار المهرجان كما تم استعراض المهارات المتميزة للمدربين في تدريب الكلاب البوليسية بتخصصاتها المختلفة.

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