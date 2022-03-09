«فالك طيب» تنهي خلافات مالية بـ 24 مليون درهم

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

نجحت مبادرة «راجع وفالك طيب» في تسوية تعثرات مالية لـ758 متعاملاً من مواطنين ومقيمين، خلال عام 2021، بمجموع مبالغ وصلت إلى 24 مليوناً و192 ألفاً و455 درهماً على مستوى مراكز الشرطة في عجمان.

وتواصل المبادرة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان، لتسوية الأمور المالية للمتعاملين المتعثرين، تحقيق أهدافها بتسوية الخلافات بين المتخاصمين، معززة بذلك الأمن المجتمعي، وساعية لإعادة الحقوق لأصحابها، وذلك ضمن إطار تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي، المتمثل في تعزيز رضا المتعاملين حول الخدمات المقدمة.

وقال مدير إدارة مركز الشرطة الشاملة بشرطة عجمان، العقيد علي جبر الشامسي، إن المبادرة تحقق أهدافها بتسوية الخلافات المالية للمتعاملين المتعثرين مالياً، الذين استجابوا لدعوة المبادرة للتوصل إلى اتفاق يتم من خلاله ضمان سداد المبالغ المالية لأصحابها.

وأشاد بجهود القائمين على المبادرة، لسعيهم الحثيث لتعزيز سعادة ورضا المتعاملين، وذلك من خلال ما حققته من إنجاز باهر منذ انطلاقها، حيث تمكنت المبادرة من تسوية التعثرات المالية خلال العام الماضي لـ758 متعاملاً من مواطنين ومقيمين، بمجموع مبالغ وصلت إلى 24 مليوناً و192 ألفاً و455 درهماً على مستوى مراكز الشرطة في الإمارة.

وأوضح الشامسي أن الإقبال على المبادرة يتزايد يوماً بعد يوم من المتعاملين المتعثرين بسداد المبالغ المالية المتراكمة عليهم، مثل إيجار المركبات والعقارات، للاتفاق على آلية سداد ترد الحق لأصحابه دون أن تثقل كاهلهم أو ترهقهم بغرامات مالية ناجمة عن تأخر دفع المستحقات، لتثبت بذلك نجاحها في تحقيق الأهداف المنوطة بإطلاقها.

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