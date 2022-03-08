العدسات الملونة تعيق تجديد الهوية

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الصور الشخصية الخاضعة للتعديل أو التحسين عبر البرامج الإلكترونية الخاصة بمعالجة الصور، والصور التي تظهر فيها العينان مكسوتين بالعدسات الملونة، يتعذر قبولها، داعية المستخدمين إلى مراعاة استيفاء المقاييس المحددة لقبول الصور الشخصية عبر الأنظمة الذكية.

وحددت الهيئة تسعة معايير يجب توافرها في الصورة، وهي أن تكون ملونة بجودة عالية وحديثة، ولا تتجاوز 5 أشهر، وبمقاس (35-40 mm)، على خلفية بيضاء، وتكون الملامح وتعابير الوجه فيها محايدة (طبيعية غير مبالغ فيها)، ويكون وضع الرأس مستقيماً، غير مائل، وموازياً لعدسة التصوير، وأن تكون العينان مفتوحتين باتجاه الكاميرا، ودون استخدام العدسات الملونة، وأن تكون النظارات مقبولة، لا تحجب العينين، ولا تمثل انعكاساً ضوئياً، ويسمح بغطاء الرأس وفقاً للزي الوطني أو المعتقد الديني، والدقة (البكسل) 600 نقطة في البوصة على الأقل، دون آثار حبر أو تجاعيد.

وأكدت الهيئة تحديث معايير إدراج الصور الشخصية ضمن مراحل التقديم الإلكترونية لطلبات تصاريح الإقامة وبطاقات الهوية، انسجاماً مع المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وأتاحت الهيئة تجديد الإقامة إلكترونياً وعبر تطبيقها الذكي، من خلال خطوات محددة، تبدأ بالتسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية)، أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، واختيار خدمة تجديد إصدار تصريح إقامة، وتقديم الطلب، ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها، وتسديد الرسوم، وتقديم طلب لتجديد بطاقة الهوية، وتسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة، ووضع ملصق الإقامة على جواز السفر، وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

ونصحت الهيئة المتعاملين بالتأكد من دقة البيانات وصحتها، والتأكد من صحة رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها في طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم، لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة.

ودعت المتعاملين إلى التأكد من رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وطريقة التوصيل المدرجة في الاستمارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن البيانات المدخلة تخضع للمراجعة والتدقيق.

وأفادت بأنه بإمكان المتعاملين تقديم طلب تجديد بطاقة الهوية بسهولة عبر الموقع الإلكتروني (www.ica.gov.ae)، أو التطبيق الذكي (ica uae smart).

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