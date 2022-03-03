محمد بن زايد يستقبل رئيس الباراغواي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، فخامة ماريو عبدو بينيتيز رئيس جمهورية الباراغواي الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يحضر خلالها احتفالات بلاده بيومها الوطني في معرض " إكسبو 2020 دبي".

بحث الجانبان ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تنمية التعاون ودفعه إلى الأمام خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة .

وتبادل سموه ورئيس الباراغواي وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء معرض " إكسبو 2020 دبي " والنجاح الذي حققته دولة الإمارات عبر استضافتها هذه الدورة الاستثنائية من المعرض بجانب مشاركة الباراغواي التي تجسد تنوع البلد الثقافي والجغرافي وتدعو إلى اكتشاف الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتنوعة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. أن دولة الإمارات حريصة على توسيع قاعدة علاقات التعاون و الشراكة ومد جسور التواصل مع مختلف دول العالم الصديقة انطلاقا من مبادئها التي تقوم على أسس التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لما فيه الخير والنماء للجميع.

من جانبه أعرب الرئيس ماريو عبدو بينيتيز عن سعادته بزيارة دولة الامارات .. و ثمن الدعم الذي قدمته الدولة إلى القطاع الطبي في الباراغواي لمواجهة جائحة " كوفيد ـ 19".

حضر اللقاء، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ووزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وسفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين وسفير غير مقيم ومفوضا للدولة لدى الباراجواي سعيد عبدالله سيف.

كما حضره، وزير الصناعة والتجارة في البارجواي لويس ألبرتو كاستغيليوني ووزيرة شؤون المرأة سيلينا ليزكانو ونائب وزير العلاقات الاقتصادية والتكامل راؤول كانو ومفوض عام جناح الباراغواي في " إكسبو 2020 دبي"، خوسيه أغويرو أفيلا.

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