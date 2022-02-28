بالأسماء.. "المخترعين الإماراتية" تكرم 150 مبتكراً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبنت جمعية المخترعين الإماراتية 150 مخترعاً ومخترعةً، لدعم مواهبهم وتعزيز الابتكار والإبداع العلمي لديهم، والاهتمام بالجودة التعليمية للمساهمة في ضمان مستقبل متميز لهم.

ونظمت الجمعية، أمس، ملتقى "مستقبل المخترعين" الأول لعرض ابتكارات المخترعين، والذي شهد إقبالاً فاق التوقعات، مؤكدةً أن المشاركة في المعرض ساهمت بشكل فعال في صقل مواهبهم ومهاراتهم، كما أتاحت لهم فرصة عرض ابتكاراتهم وتبادل الخبرات والمعرفة.

وشهد الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، ووكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع تنمية المجتمع، حصة تهلك، ملتقى "مستقبل المخترعين" لجمعية المخترعين الإماراتية بمناسبة شهر الابتكار بدولة الإمارات، والذي تضمن تكريم المخترعين الصغار والكبار ومعرض الجمعية الأول بمشاركة 150

مخترعاً ومخترعة، في فندق "راديسون رد" بواحة دبي للسيليكون، والذي نظمته الجمعية تحت رعاية وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد.

وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية، المخترع أحمد عبدالله مجان، بمبادرة اعتماد شهر الابتكار بدولة الإمارات ونتائجه الداعمة لروح الابتكار والاختراع، وبمشاركة المؤسسات كافة على مستوى الدولة في هذا الشهر .

وشهد الحفل المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للإسعاف، خليفة بن دراي، وصانع الأمل أحمد الفلاسي، ونائب رئيس الجمعية الأوروبية للمخترعين، ملا الدين، وكرم الحفل الجهات الراعية وهي بنك دبي الإسلامي، وواحة دبي للسيلكون، ومجموعة سالم الموسى، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والهيئة العامة

للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومؤسسة دبي للإعلام.

وتضمن حفل الملتقى عرض اختراع علي حميد وسلطان الشامسي وقدمت هاجر النقبي فقرة الإلهام وقدمت إسعاف دبي عرضا لابتكار الإسعاف الصغير بإشراف الدكتورة عائشة المطوع، فيما قدم أحمد مجان محاضرة "خمسون عام من الاختراع"، فيما قدم محمد علي محاضرة "الاختراع والسعادة ".

وقال المهندس أحمد عبدالله مجان إن قائمة المكرمين من المخترعين والمخترعات الصغار والكبار، تضم كلاً من دينا اسماعيل نادر - سيلينا رأفت حامد - مريم احمد علي المطيري - احمد خليفة البدواوي - هدى سعيد سيف الظهوري - أحمد محمد ربابعه - فاطمة محمد المنصوري - ميثا محمد

المنصوري - ريم محمد المنصوري - سارة سمير حامد عبدالغني -منة محمد البلوشي - هناء أحمد النعيمي - حصة محمد أحمد آل علي - شهد يوسف سالم العلي - نورة فهد عبدالعزيز العوادي - علياء فهد عبدالعزيز العوادي - نيفين شريف شوقي - وجدان لقمان النقبي - فاطمة محمد سالم

الحوسني - نورة عبدالله محمد الحمر - ناعمة عمر عبدالله البكر - آمنه مروان محمد الحمر- حصة محمد أحمد آل علي - فاطمة حسن علي كبتن - حمده عبدالله ابراهيم - شهد يوسف سالم آل علي - حور حفيظ محمد - منار عبدالله محمد البلوشي - سلامة محمد عبدالله البلوشي - غاليه ابراهيم

عيسى النعيمي - ربى علي عناب - علياء نادر العوضي - زين محمد الصليب - موزه محمد الشامسي - امنة احمد عبيد مليح الظنحاني - عائشة ابراهيم الرئيسي - سيف سعيد عبيد الظنحاني - مريم احمد علي المطيري - ذياب طارق علي الكعبي - شريف محمد - الدكتوره بدرية الظنحاني -

سلطان خالد الشامسي - هاجر علي النقبي - مريم سالم علي المزروعي - حور ابراهيم علي - غالية محمد أحمد المزروعي - ميثا جاسم الشاعر - ميره حمد سيف - فاطمه سعيد المزروعي - شهد جمال عبد الناصر محمود - عائشه عبدالرحمن عبدالعزيز الزرعوني - شما خلفان الكندي - ثريا أحمد

حسن - شمسه علي النقبي - عائشة محمد عبيد الحفيتي - سارة محمد الحفيتي - حميد علي اللوغاني - علي حميد اللوغاني - عائشة محمد الحفيتي - سارة محمد الحفيتي - مريم عيسى الزعابي - هاجر علي أحمد العبدولي - د. محمد عماد الدروبي - عمر احمد الشعر محمد عبدالله الحمودي -

ميثا محمد المنصوري - ريم محمد المنصوري - فاطمة محمد الحمادي - عمار يوسف المرزوقي - يوسف حسن المرزوقي - مريم يوسف المرزوقي - هيفاء محمد حسان - حنان كفاح الخراز - بيسان مهند مقدادي - مريم مصلح العريان - غاية سعد الأحبابي - نيلا سعد الأحبابي - حمد سعد الأحبابي

- نصيب سعد الأحبابي - اشرف سنبل - اليازية محمد المنصوري - سعد نصيب الأحبابي - يسرى سليمان - نوال علي محمد - وسهير محسن.

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