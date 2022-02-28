«طرق دبي» تطلق جائزة لخدمة توصيل الطلبات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق جائزة التميز لقطاع خدمة توصيل الطلبات، لتشجيع شركات وسائقي دراجات توصيل الطلبات على الإسهام في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتطوير الخدمات التي تقدمها الشركات للمتعاملين، وتضم الجائزة فئتين، الأولى للشركات، وتشمل تكريم أفضل شركتين في خدمة توصيل الطلبات، وأفضل شركتين في خدمة توصيل الطلبات عن طريق المنصات والتطبيقات الذكية، أما الفئة الثانية، فهي للسائقين المحترفين، وتشمل تكريم أفضل 10 سائقين سنوياً.

وتولي الهيئة محور السلامة المرورية أهمية قصوى، وتحرص على تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ورؤيتها (صفر وفيات) لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية، وتنظيم عمل قطاع توصيل الطلبات، بما يضمن رفع مستوى السلامة المرورية لسائقي الدراجات ومستخدمي الطريق، وتحقيق مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

كما تسهم الجائزة في خلق بيئة تنافسية بين شركات توصيل الطلبات لرفع مستوى الجودة والتميز في تقديم الخدمات للمتعاملين، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحفيز سائقي توصيل الطلبات على الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وخدمة المتعاملين.

وأكدت الهيئة أن أهم معايير اختيار فئة أفضل شركة هي الالتزام بمعايير السلامة والجودة والصحة والبيئة واشتراطات الهيئة، واتباع أفضل الممارسات العالمية، وتطبيق التقنيات الحديثة والتدريب والتأهيل المستمر، إضافة إلى الإسهام في رضا المتعاملين، بينما تم اختيار معايير أفضل سائق لتشمل خلو ملف السائق من الشكاوى والمخالفات والحوادث وتقييم أداء الموظف، لتعزيز جودة خدمة التوصيل. وأوضحت أن جائحة «كوفيدـ 19»، عززت نمو الطلب على خدمات شركات توصيل الطلبات، ما فرض الحاجة لتنظيم عمل هذا القطاع بصورة تضمن تميز الخدمات المقدمة للجمهور.

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