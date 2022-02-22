بدء فعاليات افتتاح متحف المستقبل بالنشيد الوطني

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

بدأت فعاليات حفل افتتاح أجمل مبنى على وجه الأرض "متحف المستقبل" بالنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

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