بدء فعاليات افتتاح متحف المستقبل بالنشيد الوطني
بدأت فعاليات حفل افتتاح أجمل مبنى على وجه الأرض "متحف المستقبل" بالنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
بدء فعاليات افتتاح #متحف_المستقبل بالنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/wIWRCuQ0e0— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 22, 2022
فرقة الأوركسترا العربية الفيلهارمونية تبدأ عزف النشيد الوطني.— Museum Of The Future (@MOTF) February 22, 2022
The Arabian Philharmonic Orchestra plays the UAE national anthem.#MuseumOfTheFuture #MOTF #أجمل_مبنى_على_وجه_الأرض #متحف_المستقبل pic.twitter.com/031uLBmzrc
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