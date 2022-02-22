محمد بن راشد: متحف المستقبل ترجمة للخيال الإنساني وتجسيد للإرادة الإماراتية

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الحفل الرسمي لافتتاح متحف المستقبل.

وأكد سموه أن متحف المستقبل رسالة أمل.. وأداة تغيير.. ومنصة علمية عالمية.. وآلية مؤسسية متكاملة لاستشراف مستقبل أفضل لنا جميعاً، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأضاف سموه قائلاً إن متحف المستقبل هو ترجمة للخيال الإنساني.. وتجسيد للإرادة الإماراتية التي تواصل التفوق على نفسها.

 

 

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